Джакарта, , 09:57 — REGNUM Согласно результатам исследования Global Hunger Index (GHI), Индонезия занимает 70-е место из 117 государств и входит в группу стран с «серьезным» уровнем голода, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что есть пять категорий, используемых GHI для рейтинга стран: низкий индекс (меньше 9,9), средний (10−19,9), серьезный (20−34,9), тревожный (35−49,9) и очень тревожный (более 50). Индекс голода в Индонезии составил 20,1.

GHI также использует четыре показателя для оценки страны: недоедание, истощение ребенка, задержка роста и уровень смертности детей в возрасте до пяти лет.

На основании этих данных индекс голода в Индонезии снижается с каждым годом, начиная с 25,8 в 2000 году до 24,9 в 2010 году и 20,1 в 2019 году.

Согласно исследованию, среди стран Юго-Восточной Азии Индонезия занимает одну позицию с Филиппинами. При этом Таиланд занимает 45-ю позицию (9,7), затем следуют Малайзия (13,1) и Вьетнам (15,3).

По данным GHI, уровень голода «очень тревожный» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и «тревожный» в Чаде, Йемене, Замбии и на Мадагаскаре.

Напомним, Global Hunger Index (GHI) — это способ подсчёта мирового уровня голода и недоедания. Впервые был представлен в 2006 году.