Амстердам, , 09:56 — REGNUM В последние годы положение людей с ограниченными возможностями в Голландии ухудшилось. Об этом сообщает объединение пяти организаций, выступающих в защиту интересов людей с ограниченными возможностями.

Три года назад Голландия одним из последних государств в Европе ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов ООН. Целью конвенции является гарантировать права людей с ограниченными возможностями. Однако в Голландии за эти три года им стало труднее участвовать в жизни общества.

Так, люди с ограниченными возможностями чаще оказываются безработными и соответственно чаще оказываются на положении бедных. Кроме того, в стране не хватает доступного жилья, приспособленного под людей с ограниченными возможностями.