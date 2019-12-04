с.п. Царёвское, , 09:56 — REGNUM В Московской области в лесу на территории Царёвского сельского поселения по дороге к коттеджному посёлку «Озеро белых лилий» обнаружена свалка пластиковых бочек и бутылок с токсичными веществами. Об опасной находке в соцсетях сообщили местные жители.

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По словам очевидцев, в таре находится серная кислота, бензол, концентрат моющих средств. В пресс-службе администрации Пушкинского городского округа заявили, что после появления этой информации в интернете на место сразу же выехали сотрудники Пушкинского аварийно-спасательного отряда, специалисты которого подтвердили наличие посторонних предметов в лесополосе, пишут «Подмосковье сегодня». Теперь предстоит выяснить, насколько опасны обнаруженные вещества.

Что делать дальше с бочками, будет определено по итогам проверки. Либо отходы уберут силами местной администрации, либо, если подержится опасность вещества, для утилизации привлекут специализированную организацию.