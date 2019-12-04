Пермь, , 09:57 — REGNUM Задержанный за стрельбу по прохожим и оказавший вооружённое сопротивление силовикам пермяк является безработным. Ранее он работал индивидуальным предпринимателем. Мужчина имеет судимость за незаконный оборот наркотиков, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, Дмитрий К. с 2016 года по ноябрь 2019 года занимался розничной торговлей. В середине ноября мужчина прекратил деятельность ИП.

Что касается судимости, то пермяка задерживали в 2013 году по подозрению в приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. За задержанием последовали арест и судимость.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 4 декабря пьяный пермяк устроил стрельбу по прохожим, ранив двух мужчин и убив одну женщину. Возбуждено уголовное дело.

По данным СУ СКР по Пермскому краю, стрелку инкриминируют совершение преступлений по трем статьям УК РФ: «Убийство из хулиганских побуждений», «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Во время задержания пермяк оказал сопротивление силовикам, одного из них ранив.