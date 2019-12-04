Токио, , 10:02 — REGNUM Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что компания больше не занимается созданием портативных консолей. Об этом сообщалось 3 декабря в материале издания Game Informer.

Джим Райан рассказал об успехе портативной консоли PS Vita, назвав её «великолепной». Однако разработчик отметил, что компания «больше не работает в этом направлении».

Напомним, портативная консоль PS Vita вышла в 2011 году. Спустя восемь лет (в 2019 году) поддержку этой игровой платформы официально прекратили.

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