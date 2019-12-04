Москва, , 10:03 — REGNUM Москва вошла в топ-100 самых посещаемых городов мира согласно рейтингу компании Euromonitor International. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

По расчетам специалистов, Москва примет в 2019 году около шести миллионов иностранных туристов (+8,3%), и сохранит за собой 45 строчку в рейтинге.

Также в топ-100 вошел Санкт-Петербург. Эксперты считают, что количество иностранных прибытий в город вырастет в 2019 году на 11,5% до 4,45 миллионов. Это позволит Санкт-Петербургу подняться на три позиции и занять 59 место.

В топ-5 рейтинга вошли Гонконг, Бангкок, Макао, Сингапур и Лондон. В десятке — Париж, Дубай, Куала-Лумпур, Дели и Стамбул. На 11 месте Нью-Йорк, на 12 — Анталья.

Замыкает Топ-100 такие города как Порту, Родес, Рио-де-Жанейро, Краби и индийский Бангалор.