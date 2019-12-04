Тула, , 09:44 — REGNUM Занятия в 13 классах девяти школ и в четырёх группах трёх дошкольных учреждений приостановлены в Тульской области из-за заболеваемости ОРВИ, сообщили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по региону.

За последнюю неделю осени, с 25 ноября по 1 декабря, в регионе было зарегистрировано 5 тыс. 328 случаев гриппа и ОРВИ. Это на 11% выше, чем неделей ранее, но всё ещё ниже на 34%, эпидпорога.

«В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, характерная для данного периода времени», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В регионе против гриппа получили прививки около 45% жителей — 671,5 тыс. человек.