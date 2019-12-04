Оренбург, , 09:39 — REGNUM В Оренбургской области крупная смертельная автоавария на орской трассе произошла из-за того, что водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону предварительные итоги проверки.

Напомним, 3 декабря на трассе Оренбург — Орск в шести километрах от поселка Сара в ДТП погибли четыре человека. Участниками аварии стали три автомобиля.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с грузовиком «Скания», который в свою очередь врезался в автомобиль «Тойота Королла».

Водитель и пассажиры «Ниссана» скончались на месте, водитель грузовика скончался после приезда бригады скорой медицинской помощи. Один пассажир с травмами доставлен в больницу Орска.

По данным информресурсов, водитель грузового автомобиля после ДТП вышел из машины и поднялся на трассу. Увидев груду железа, в которую превратился «Ниссан», мужчина вернулся с большегрузу, где впоследствии был обнаружен мертвым. По одной из версий, сердце водителя не выдержало сильного стресса.

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