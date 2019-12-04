Москва, , 09:30 — REGNUM Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который подозревается в жестоком убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка». Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

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«В настоящий момент он находится с сокамерником, обвиняемым в краже. Ранее соседом по камере у Соколова был обвиняемый в изнасиловании», — приводит ТАСС слова Мельникова.

Представитель ОНК добавил, что никакого давления на Соколова не оказывается, у него есть доступ к библиотеке, ему выдали книгу «Фауст».

Как сообщало ИА REGNUM, 63-летнего бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, тело которой он расчленил и утопил в реке Мойка. Убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года в квартире историка. Подозреваемый уже сознался в содеянном. Суд арестовал его до 8 января 2020 года. 5 декабря ожидается рассмотрение Санкт-Петербургским городским судом апелляционной жалобы на избранную меру пресечения.

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Добавим, что ранее администрация московского СИЗО «Бутырка», где находится Соколов, поставила арестованного за убийство историка на учёт как склонного к самоубийству. Суицид он пытался совершить суицид во время следственных действий в Санкт-Петербурге. В настоящее время подозреваемый находится в психиатрическом отделении «Бутырки», там ему должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.