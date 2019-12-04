Кемерово, , 09:29 — REGNUM В Кузбассе за неделю с 25 ноября по 1 декабря 2019 года зарегистрировано 14 753 случая заболевания ОРВИ, из них 12 499 — дети (84,7% от общего числа больных). Такие данные ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения региона — 55,17 на 10,0 тыс. населения, что ниже уровня эпидемического порога на 1,6%.

«Превышение эпидемического порога не зарегистрировано ни в одной индикаторной группе населения», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В лаборатории исследован клинический материал от 65 больных ОРВИ. Этиология заболевания установлена в 15 случаях (23,1%). Причина заболевания — негриппозные вирусы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на неделе с 18 по 24 ноября 2019 года за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратились 13 584 жителя Кузбасса.

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