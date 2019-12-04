Париж, , 09:30 — REGNUM Согласно прогнозам, сообщение на 11 линиях метро в Париже будет прервано из-за забастовки 5 декабря, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что многие станции метро будут открыта с 6:30 до 9:30, а затем между 17 и 20 часами.

Что касается автобусов, то 5 декабря число курсирующего транспорта сократится на треть.

Государственная структура, управляющая общественным транспортом Парижа и его пригородов (RATP), принесла извинения жителям города за неудобства.

«RATP приносит извинения всем своим путешественникам за плохие транспортные условия во время общественного движения. Информация о трафике движения будет даваться каждый день в 17 часов на следующий день», — говорится в заявлении компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, движение поездов на всех линиях национальной компании французских железных дорог (SNCF) будут ограничены в связи с забастовкой, начиная с 3 декабря.

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