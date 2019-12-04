Ташкент, , 09:27 — REGNUM Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) в Узбекистане похитили газ на общую сумму $3,2 млн, сообщили в пресс-службе «Узнефтегазинспекции».

Отмечается, что с 22 ноября по 1 декабря 2019 года в Узбекистане были проверены 72 АГНКС. Выяснилось, что сотрудники 16 станций внесли изменения в конфигурации учета поступающего природного газа. В результате АГНКС учитывала не полный объем поставленного газа.

Инспекторы выявили хищения в Ташкентской области, Сырдарье и Кашкадарье. В частности, в Кашкадарьинской области Узбекистана только одна станция расхитила газ на 11,4 млрд сумов ($1,2 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам сентября 2019 года ущерб от хищения газа в Узбекистане составил 8 млрд сумов ($848 тыс. по курсу на 30 сентября). В течение одного месяца было похищено 7,7 млн куб. метров газа.

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