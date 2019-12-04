Пермь, , 09:23 — REGNUM Ставшая жертвой пьяного стрелка в Перми женщина работала поваром. Утром 4 декабря она шла на работу, когда попала под обстрел, сообщает портал 59.RU.

По данным информресурса, погибшей женщине было 50 лет. Когда журналисты связались с коллегами убитой, то они еще не знали о ЧП.

«Наша коллега живет на Гайве. Сегодня утром она не пришла на работу — она работает поваром. Мы ее потеряли», — отметили сослуживцы.

Они отметили, что не могут поверить в случившееся, а их коллега никогда не жаловалась на неадекватных соседей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим. Один человек убит, двое ранены. Среди раненых один силовик. Вооруженный мужчина задержан росгвардейцами.

Возбуждено уголовное дело. По данным СУ СКР по региону, мужчина владел охотничьим ружьем, из которого устроил стрельбу, незаконно.