Великий Новгород, , 09:22 — REGNUM В Великом Новгороде создан оперативный штаб по уборке города, который возглавил вице-мэр Владимир Еремин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации города, мэр Сергей Бусурин обратил особое внимание на те участки, которые прошлой зимой вызывали нарекания горожан.

«Каждую остановку необходимо взять на особый контроль в плане уборки города. При большом снегопаде одновременно не отправишь бригады на все остановочные комплексы. Поэтому необходимо обратить внимание собственников торговых точек, расположенных на автобусных остановках, на необходимость уборки прилегающих территорий», — сказал он.

Напомним, впервые в этом году исполнителем муниципального задания по уборке города будет также муниципальное предприятие «Городское хозяйство»: ему предстоит убирать территорию исторической части Великого Новгорода на Торговой стороне, а также городские проезды и другие неразграниченные территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в других частях города убирать улицы будут победители аукциона: ООО «Чистый град» (Торговая сторона, Центральный район, Деревяницы) и ООО «Мехуборка» (Западный, Северный районы, Кречевицы, Волховский).

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