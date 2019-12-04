Кемерово, , 09:14 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области со 2 по 3 декабря 2019 года провело лабораторную проверку качества воздуха в Кемерове по 17 загрязняющим веществам.

Напомним, что в ночь с 2 на 3 декабря в Кемерове введён второй режим работы промышленных предприятий в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ). В Новокузнецке — первый режим.

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«По оперативным данным лабораторного контроля установлено превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций по трём загрязняющим веществам: бензапирен, углерод (сажа), взвешенные вещества на территории жилой застройки Центрального района, Ленинского района, Заводского района, Рудничного района, — сообщили в управлении. — Информация о загрязнении атмосферного воздуха доведена до правительства Кемеровской области — Кузбасса, органов прокуратуры, заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Кемеровской области».

Для снижения влияния загрязнений воздуха на здоровье населения в период НМУ и профилактики массовых неинфекционных заболеваний Роспотребнадзор рекомендовал отменить занятия физкультурой на открытом воздухе в школах и прогулки детей в детсадах; не заниматься спортом и тяжёлым физическим трудом на открытом воздухе; по возможности избегать длительных прогулок на улице; не проветривать жилые, лечебные, дошкольные и школьные помещения; ограничить использование личного автомобильного транспорта и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Новокузнецка ранее создали петицию — «За чистый воздух Новокузнецка», адресованную президенту РФ.