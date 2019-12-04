Пермь, , 09:05 — REGNUM В Перми задержан мужчина, который устроил стрельбу по прохожим утром 4 декабря. Стрелок был вооружен охотничьим ружьем, которым владел незаконно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, пьяный мужчина после стрельбы в своей квартире вышел на улицу, где открыл огонь по прохожим. Один человек убит, двое ранены. Среди раненых сотрудник Росгвардии, участвовавший в операции по задержанию неадекватного стрелка.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия под руководством заместителя руководителя следственного управления Дмитрия Анащенко работает следственная группа, усиленная наиболее опытными сотрудниками отдела криминалистики.