Ставрополь, , 10:47 — REGNUM Подозреваемый в убийстве и разбое житель Ставрополья задержан спустя более 20 лет после совершения преступления. Все эти годы мужчина прятался в Дагестане, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, 2 октября 1998 года 44-летний подозреваемый и его знакомый на такси выехали в сторону села Новкус-Артезиана в Нефтекумском районе Ставрополья. На степной дороге он задушил 32-летнего водителя и оставил его тело в оросительном канале.

После этого приятели забрали машину таксиста и продали на территории соседнего региона. Тело потерпевшего обнаружили спустя почти два месяца, а подозреваемые были объявлены в розыск.

Задержать предполагаемого убийцу удалось в Дагестане, где все это время он скрывался от правосудия. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, что второй подозреваемый — 42 летний житель Республики Коми — был задержан в 2015 году. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Разбой». Расследование дела продолжается.