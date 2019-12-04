Москва, , 09:09 — REGNUM Курсантам, отчисленным из военных вузов «за наркотики» или «утрату доверия» придётся возместить государству связанные с их обучением расходы. Об этом говорится в поправках Минобороны к закону «О воинской обязанности и военной службе», пишут 4 декабря «Известия».

Как пояснил учредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев, курсанты вправе получать высшее образование бесплатно, и взыскивать средства с них намерены не за обучение как таковое. Речь идет о компенсации затрат на военную подготовку, например, использование специальных тренажеров, топлива, моторесурсов.

Сумма компенсации может варьироваться от 50 до 400 тыс. в год, новое условие внесут в контракт. Поправки, как ожидается, начнут действовать в 2020 году.

В настоящее время компенсация расходов предусмотрена за неуспеваемость, недисциплинированность, прерванное обучение или отказ отслужить полный срок первого контракта. Санкции расширят на тех, кто отказался проходить тест на наркотики или попался на связанных с ними правонарушениях, а также на курсантов, досрочно завершивших учёбу с формулировкой «за утрату доверия».