Самара, , 09:08 — REGNUM Суд в Самаре смягчил приговор бывшему воспитаннику детдома за кражу шоколадок. Об этом 3 декабря сообщает «ВК онлайн».

По информации издания, судебное заседание, на котором рассматривались жалобы прокуратуры и адвоката бывшего детдомовца, состоялось 3 декабря в Самарском областном суде.

В результате реальный срок молодому человеку, которой украл в магазине шоколадки на сумму 1,6 тысячи рублей, был заменен условным приговором.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 20-летний бывший детдомовец пытался вынести из магазина коробку с шоколадками, спрятав ее под куртку. На выходе он был замечен и остановлен сотрудником охраны магазина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Молодому человеку было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три месяца. Но поскольку у парня ранее была судимость, и он находился на испытательном сроке, то к этому наказанию была частично присоединена неотбытая часть наказания по прошлому приговору. В итоге, подсудимый был окончательно приговорен к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Данный приговор вызвал общественный резонанс в связи с его суровостью. Поэтому прокуратура и адвокат обжаловали его в вышестоящей инстанции.

В итоге Самарский областной суд признал его виновным в грабеже и изменил подсудимому приговор на условный срок с испытательным сроком в один год. Кроме этого, суд постановил не присоединять к данному решению приговор Кировского районного суда, который должен исполняться самостоятельно.

Отмечается, что содержание под стражей молодому человеку отменили. Но из СИЗО его пока не выпустят, поскольку он сейчас находится под арестом по обвинению в еще одном грабеже и краже.