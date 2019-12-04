Ташкент, , 08:59 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на юге Узбекистана в 191 км от Ташкента на глубине 18 км, сообщили 4 декабря в республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Подземные толчки были зафиксированы 4 декабря в 5 часов 35 минут (3:35 мск). Землетрясение силой 2 балла ощутили в Гулистане и Самарканде, в Джизаке чувствительность составила 3 балла, так как расстояние до эпицентра от города — 37 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря на территории Афганистана в 542 км южнее Ташкента произошло землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки ощутили в Самарканде, Карши и Термезе.

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