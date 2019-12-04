Пермь, , 08:58 — REGNUM Задержание пьяного стрелка в Перми осуществляли сотрудники Росгвардии. В операции участвовали две группы силовиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по Пермскому краю.

По данным ведомства, находясь на маршруте патрулирования в Орджоникидзевском районе, наряд группы задержания Росгвардии был обстрелян прохожим. На место прибыл второй экипаж вневедомственной охраны, росгвардейцы блокировали и задержали вооруженного мужчину. Он доставлен в полицию.

Один сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение. Силовику оказана медпомощь, угрозы жизни и здоровью нет.

Напомним. утром 4 декабря в Перми пьяный местный житель устроил стрельбу по прохожим. Возбуждено уголовное дело. В результате вооруженного инцидента два человека ранены, один убит.