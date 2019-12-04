Хараре, , 09:01 — REGNUM Примерно четверть населения Зимбабве получит продовольственную помощь от ООН. Срочные меры буду приняты для того, чтобы предотвратить «голодный кризис» в южноафриканской стране. Об этом передает BBC Africa.

В соответствии с заявлением Всемирной продовольственной программы (ВПП), 4,1 миллиона жителей Зимбабве будут в ближайшее время обеспечены зерновыми, бобовыми и растительным маслом.

Как передают журналисты, жители Зимбабве уже получают продовольственную помощь ООН в течение нескольких месяцев, однако не в таких масштабах. По данным ООН, около половины населения страны сталкивается с голодом, и при этом 7,7 миллиона человек испытывают сильный голод. Для частичного решения проблемы ВПП доставит в Зимбабве более 240 000 тонн продовольственных товаров.

«С учетом того, что в преддверии основного сезона сбора урожая в апреле прогнозируются скудные дожди, масштабы голода в стране будут нарастать, прежде чем наступит улучшение», — сказал исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.

По информации журналистов телерадиокомпании, Зимбабве когда-то была крупным производителем продуктов питания на юге Африки, но в настоящее время переживает засуху и инфляцию, которые негативно сказались на производстве. Ситуация усугубляется нехваткой банкнот, а это означает, что многие жители не могут покупать продукты питания. Рынки не функционируют, заявил агентству Reuters директор ВПП в Зимбабве Эдди Роу.

«Мы уверены, что если мы не протянем руку помощи этим людям, ситуация может перерасти в серьезный кризис», — заявил он.

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