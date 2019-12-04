Париж, , 08:54 — REGNUM Власти Франции опасаются, что к забастовке, запланированной на 5 декабря в Париже, могут присоединиться от 300 до 400 сторонников движения «Черный блок», передает BFM TV.

Издание отмечает, что практика присоединения к мирному шествию «Черного блока» для того, чтобы внести смуту и разрушать все, что представляет собой капитализм, использовалась в 2018 году, в частности, во время демонстраций 1 мая.

Кроме того, префект Парижа Дидье Лаллемент упомянул о возможном присутствии в процессиях 1000 сторонников этого ультралевого движения.

Напомним, тактика «Чёрного блока» может включать в себя вандализм, беспорядки, строительство баррикад, нападения на полицию, уничтожение имущества банков и административных зданий.