Красноярск, , 08:53 — REGNUM За прошедшую неделю в Красноярске заболели ОРВИ 5891 человек. Об этом 4 декабря сообщается на сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Таким образом, показатель заболеваемости в столице края оказался ниже эпидемического порога на 14,3% — 54,0 на 10 тысяч населения.

За этот же период — с 25 ноября по 1 декабря — в Красноярском крае всего заболели 10 409 человек. Жители края в целом оказались крепче жителей сибирской столицы. На 10 тысяч населения заболевшими оказались 36,2 человека, что ниже эпидемического порога уже на 26,6%.

По данным мониторинга, в настоящее время причиной заболевания являются в основном вирусы не гриппозной этиологии: вирусы респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусы, вирусы парагриппа.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не заниматься самолечением.