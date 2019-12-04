Москва, , 08:50 — REGNUM В России никогда не верили в существование Деда Мороза 16% граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

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Опрос проводился с 22 по 25 ноября среди 3 тыс. респондентов, которые являются родителями детей в возрасте от трёх до 12 лет.

Отмечается, что с возрастом вера в этого доброго волшебника заметно слабеет. Так, если в четыре года в Деда Мороза верят свыше 90% детей в России, то среди 12-летних таких остаётся только треть — всего 36%, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году самыми частыми пожеланиями граждан России, адресованными Деду Морозу, по-прежнему оставались здоровье и финансовое благополучие. Среди необычных просьб на 2019 год, направленных главному волшебнику страны, — возвращение в СССР, доллар по 26 рублей и НДС 18%.

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