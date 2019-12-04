Пермь, , 08:50 — REGNUM В Перми три человека стали жертвами беспорядочной стрельбы пьяного мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, вооруженный инцидент произошел в Орджоникидзевском районе утром 4 декабря. Ранее судимый 50-летний мужчина, будучи пьяным, открыл стрельбу в своей квартире. Затем он вышел на улицу и начал расстреливать прохожих.

Смертельное ранение получила женщина, травмирован мужчина. Кроме этого, огнестрельное ранение получил водитель наряда группы задержания Росгвардии, находившийся в служебном автомобиле.

Напомним, стрелок задержан, возбуждено уголовное дело.