Томск, 4 декабря 2019, 08:50 — REGNUM В расчистке улиц Томска от снега днём 4 декабря задействовано 60 единиц спецтехники. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Так как снега выпало много, коммунальные службы привлекают к работе самосвалы. Увеличено число пескоразбрасывающей и плужно-щеточной техники.
Ночью 4 декабря бригады «ТомскСАХ» разметали проезжую часть от снега и обрабатывали дорожное полотно песко-соляной смесью с солью, растапливающей наледь.
Работа продолжается. За прошедшие сутки с улиц Томска на полигон доставили 3,5 тыс. тонн снега.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске борьба со снегом переведена на круглосуточный режим.