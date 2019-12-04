Красноярск, , 08:53 — REGNUM Подача отопления и горячей воды были ограничены 4 декабря у части домов Центрального, Железнодорожного, Октябрьского и Свердловского районов Красноярска из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).

При плановом обходе энергетиками был обнаружен свищ в трубопроводе горячей воды в Свердловском районе. Было решено до наступления серьёзных морозов провести внеплановый оперативный ремонт.

Компания утверждает, что подача тепла и горячей воды в основном будет продолжаться, но по временной схеме и с пониженными параметрами давления и температуры.

У части домов в указанных районах горячая вода и отопление будут отключены до 18:00.

Горячая линия СГК, по которой можно уточнить ситуацию с подачей тепла и горячей воды, работает по телефону 274−49−01.