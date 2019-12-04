Златоуст, Челябинская область, , 08:20 — REGNUM В Златоусте осуждена основатель интернет-группы «Академия Успеха». Её признали виновной в мошенничестве на сумму больше 50 млн рублей, сообщает пресс-служба челябинской облпрокуратуры.

Гражданка вела платные онлайн-уроки по выкупу залогового имущества с аукционов. Это делалось в закрытой группе «Академия Успеха» на просторах соцсети «ВКонтакте». Она предлагала людям вложиться в совместные сделки по выкупу такого имущества, взамен обещая хорошую прибыль, и заключала с гражданами соинвесторские договоры.

В марте 2016 — декабре 2017 года злоумышленница похитила у населения больше 50 млн рублей. Пострадали 80 жителей самых разных регионов России, а также казахстанского Актюбинска. Суд назначил ей пять лет колонии общего режима.