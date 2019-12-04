Нур-Султан, , 08:18 — REGNUM Частота авиарейсов между городами Казахстана и Польши увеличится в 3,5 раза, сообщили 4 ноября в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Соответствующая договоренность была достигнута 3 декабря между представителями авиационных властей Казахстана и Польши. Планируется, что частота рейсов между городами двух стран увеличится с 4 до 14 перелетов в неделю.

В частности, авиарейс Нур-Султан — Варшава будет переведен на ежедневный режим с летнего периода 2020 года. Кроме того, планируется запустить рейс Алма-Ата — Варшава с частотой 7 раз в неделю. Стороны также рассматривают возможность открытия авиасообщения с Чимкентом.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря авиационные власти Казахстана и Иордании достигли договорённости о расширении авиасообщения. В частности, для авиакомпаний королевства было открыто 11 аэропортов республики.

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