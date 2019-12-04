Лос-Анджелес, США, , 08:12 — REGNUM Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния 3 декабря приступил к рассмотрению по существу иска, поданного к бизнесмену из США Илону Маску британским спелеологом, участником операции по спасению детей из пещеры в Таиланде летом 2018 года, по информации агентства Associated Press.

Вернон Ансворт, британский спелеолог, подал в суд на Маска в сентябре 2018 года. Гражданин Великобритании обвинил американского бизнесмена в клевете и потребовал возмещения морального вреда в размере не менее $75 тыс. В июле 2018 года Маск разместил в Twitter несколько оскорбительных записей об Ансворте, в числе прочего назвав его педофилом. Перед этим спелеолог в интервью выразил мнение, что идея Маска использовать подводную лодку для спасения детей из пещеры в Таиланде являлась пустым пиар-трюком.

Адвокат Ансворта Тейлор Уилсон во вступительном слове подчеркнул, что клевета со стороны Маска не позволила Ансворту получить того общественного признания, которое он заслужил за участие в спасении детей.

Маск в суде подчеркнул, что не настаивал на том, что Ансворт — педофил. Как пояснил бизнесмен, он был рассержен и оскорблён словами британца, который с пренебрежением отзывался об идее с подводной лодкой. Маск также заявил, что поначалу не был в курсе участия Ансворта в спасени детей.

3 декабря были отобраны присяжные, которые будут решать, обоснованы ли обвинения в отношении миллиардера. Ранее адвокаты Маска не раз просили суд не принимать иск к рассмотрению. Ходатайства юристов не были удовлетворены. Бизнесмен в своё время публично извинился перед Ансвортом, но утверждал, что не должен выплачивать ему компенсацию.

23 июня 2018 года в пещере Тхам Луанг в Таиланде исчезли 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер по футболу. Пещера, где они пребывали, простиралась почти на 10 километров, имела несколько выходов и обширные залы, где дети укрылись от прибывавшей из-за ливневых дождей воды. По обнаружению пропавших спасатели с 8 по 10 июля смогли эвакуировать детей. Они были доставлены в больницу. Мини-субмарина, которую передал спасателям Илон Маск, в итоге не понадобилась.