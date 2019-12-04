Оренбург, , 08:09 — REGNUM В Медногорске Оренбургской области суд вынес приговор группе местных жителей за приобретение и распространение наркотических средств. Все наркодилеры получили длительные сроки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

На скамье подсудимых оказались двое мужчин и одна женщина. Им инкриминировали преступление по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

По данным полиции, жители Медногорска действовали в составе организованной преступной группы в трех городах — Орске, Медногорске и Курске. Наркотики приобретались оптом через интернет, расфасовывались и продавались. Доказана причастность оренбуржцев к 76 преступлениям. Один из фигурантов уголовного дела свою вину не признал.

Суд приговорил женщину к десяти годам и восьми месяцам лишения свободы, мужчин — к десяти годам двум месяцам и десяти с половиной годам лишения свободы. В законную силу приговор суда не вступил.