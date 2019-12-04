Рим, , 08:04 — REGNUM Решение закрыть дела 22 обвиняемых по делу о сходе лавины на горный отель Rigopiano di Farindola принял суд итальянского города Пескара, сообщает La Repubblica.

Суд постановил, что действия подсудимых не связаны с обрушением здания отеля. Далее судебная инстанция продолжит рассмотрение незакрытых дел, касающихся других статей обвинения. Решение об оправдании некоторых фигурантов процесса вызвало негодование родственников жертв катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в итальянской области Абруццо в результате схода лавины под снегом оказалось здание отеля Rigopiano di Farindola. Жертвами происшествия стали 29 человек. По факту гибели людей из-за обрушения здания следственные органы завели уголовные дела по нескольким статьям: злоупотребление служебным положением, подлог и непреднамеренное убийства нескольких человек.