Пермь, , 07:58 — REGNUM В Прикамье аннулировали лицензию УК «Уралмонтажстрой» на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Причиной стали долги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

На 1 ноября задолженность компании перед ресурсоснабжающими организациями составила 12,4 млн рублей. В управлении УК находилось два многоквартирных дома (в Перми и селе Култаево Пермского района).

Теперь органы местного самоуправления должны принять меры по обеспечению выбора собственниками способа управления домами.