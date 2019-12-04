Гаага, Нидерланды, , 07:49 — REGNUM Муниципалитет г. Гаага 3 декабря принял решение не выдавать разрешения на разведение традиционных новогодних костров в районах Дяундорп и Схевенинген. Муниципальные власти сообщают, что полиция и пожарная служба рекомендовали не проводить праздничных костров. Кроме того, организаторы не отозвались на предложения по исправлению или изменению своих планов на мероприятие.

Решение муниципалитета поэтому не стало неожиданностью. На прошлой неделе бургомистр Йохан Ремкес уже сообщил городскому совету, что разрешения на разведение костров «скорее всего» выдано не будет. В предыдущую новогоднюю ночь костры чуть не привели к катастрофе после того, как огненный дождь перекинулся на окружающие жилые территории. Причиной стало пренебрежение ограничением на максимальную высоту костра.

В Дяундорпе местные активисты на прошлой неделе заявили, что отказываются в этом году от организации костра. По их словам, гаагский муниципалитет после собственных упущений последних лет устранился от участия в организации костров и, вообще, стремится к их отмене. Через несколько дней организаторы дали понять, что это заявление было сделано «сгоряча» и что они всё-таки хотят организовать костёр.

В минувшие дни в Дяундорпе было неспокойно. 2 декабря, в ходе вечерних беспорядков, было задержано 12 человек, среди которых шестеро несовершеннолетних. В минувшие выходные голландские правоохранители также патрулировали улицы Дяундорпа, были проведены задержания.