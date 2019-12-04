Пекин, , 07:41 — REGNUM Прокуратура Китая не одобрила арест 280 тыс. человек из 1,277 млн арестованных с января по ноябрь 2019 года, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Как сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР во время 33-го дня открытых дверей, данные цифры свидетельствуют о благоразумии органов прокуратуры при санкционировании арестов, а ее действия направлены на минимизацию числа арестов во избежание неправомерного ущемления прав подозреваемых.

Напомним, что министерство юстиции Китая ежегодно 1 декабря проводит день открытых дверей. Проводятся различные выставки, тематические семинары, а также наглядно демонстрируется работа ведомств. Мероприятие проводится на всех уровнях.