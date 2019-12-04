Челябинск, , 07:26 — REGNUM Таксисты Челябинска не вышли на забастовку, которая была назначена на 3 декабря. Об этом пишут местные СМИ.

О грядущей акции протеста было объявлено в соцсетях. По данным спикеров, в течение трёх дней планировалось бойкотировать заявки, подаваемые в часы пик. Поводом для недовольства стало резкое снижение тарифов.

74.ru сообщает, что акция не нашла поддержки у таксистов. О неучастии своих водителей в ней заявили представители сервисов «Везёт», «Яндекс.Такси», «Максим» и т.д. Впрочем, единичные случаи недовольства были, уточняет издание.