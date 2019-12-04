Новосибирск, , 07:14 — REGNUM Новый автовокзал на месте закрытой в 2015 году Гусинобродской барахолки в Новосибирске откроется 21 декабря 2019 года. Он будет называться «Новосибирский автовокзал — Главный», сообщается на официальном сайте автотранспортного предприятия.

На первоначальном этапе с нового автовокзала будут запущены рейсы по Новосибирской области — до Карасука и до посёлка городского типа Горный, а также в Кемерово, Белово, Новокузнецк, Таштагол, Междуреченск.

Отмечается, что в январе 2020 года с Новосибирского автовокзала — Главного начнут убывать международные рейсы, а также расширится список междугородных и межобластных направлений.

Автовокзал на Красном проспекте пока продолжит работу в обычном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до октября 2015 года на Гусинобродском шоссе находился знаменитый оптово-розничный рынок, который в народе называли «Гусинкой».

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