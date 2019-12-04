Москва, , 06:59 — REGNUM Кандидат медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва пояснила результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые говорят о том, что 48% граждан России считают своё питание неправильным, сообщает НСН.

По результатам опроса ВЦИОМ, неправильным свой рацион в основном считают люди от 25 до 34 лет (56%). О том, что питаются правильно, чаще всего говорят респонденты в возрасте от 45 до 59 лет (52%) и от 60 лет (35%).

Королёва рассказала, что рафинированные продукты из магазина отличаются простотой и скоростью приготовления. Они с удовольствием поедаются оттого, что могут казаться вкусными, так как «наполнены жирами в сочетании с солью, специями или, наоборот, сладкими компонентами».

Эти продукты, по словам диетолога, «балуют» опиоидную зону в структуре мозга, поддерживают ощущение сытости и дают шанс успокоиться и получить удовольствие.

Королёва считает, что причина популярности вредной пищи скрыта в неумении людей покупать и готовить продукты. Она считает необходимой просветительскую работу, рассказ о полезных продуктах.

При этом Королёва полагает хорошим признаком то, что люди понимают свои ошибки в питании. Она утверждает, что приверженцы перекусов на ходу остаются таковыми, лишь пока им это позволяет здоровье.