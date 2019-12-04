Владивосток, , 05:43 — REGNUM Главный врач медицинского центра ДВФУ Олег Пак был уволен в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В университет от бывшей супруги Олега Пака поступила информация об имевшейся у него судимости. Проведенная служебная проверка показала, что Олег Игоревич действительно был осужден решением суда от 8 февраля 2010 года за избиение супруги. К сожалению, при трудоустройстве в университет в 2011 году он об этом обстоятельстве не сообщил, возможно, по забывчивости. В соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса наличие судимости, в том числе и погашенной, по перечисленным статьям препятствует работе в образовательной организации», — сказано в сообщении ДВФУ.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко пообещал Олегу Паку всестороннюю поддержку в восстановлении на прежнем месте работы. Также свою поддержку Олегу Паку выразили тысячи пользователей социальных сетей Приморья.