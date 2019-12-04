Мехико, , 06:51 — REGNUM Десять участников картеля «Северо-Запад», совершивших нападение на администрацию городка Вилья Уньон в Мексике, задержаны правоохранительными органами и дают показания. Об этом 3 декабря заявил губернатор штата Коауила Мигель Рикельме, сообщает издание Milenio.

По данным губернатора, задержанным от 18 до 20 лет. Они утверждают, что их заставили участвовать в нападении, в ходе которого погибли 23 человека. Преступники также рассказали, что в атаке на администрацию были задействованы 25 автомобилей, в каждом из которых находилось от пяти до шести человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2019 в разных концах Мексики, по данным полиции, были убиты около 127 человек.

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