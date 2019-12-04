Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:43 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре 4 декабря из-за снегопада, вызванного циклоном, отменили уроки в начальных классах школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В администрации уточнили, что на дорогах и улицах Комсомольска-на-Амуре коммунальные службы ведут работы по ликвидации последствий обрушившегося на город накануне снежного циклона. Движение городских автобусов осуществляется «по фактическому времени», маршрут №5 временно не работает.

Также сообщается об ограничении движения междугородних автобусов.

Неблагоприятная погода продержится до конца недели, после чего циклон переместится к Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, циклоны с ураганными ветрами, обильными снегопадами и метелями обрушились на Камчатку, Сахалин и Хабаровский край.

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