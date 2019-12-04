Якутск, , 05:21 — REGNUM В открывшейся 3 декабря в селе Кюсюр Булунского района Якутии новой школе 4 декабря отменили занятия для учеников с 1 по 8 классы. О частичной отмене занятий из-за низкой температуры воздуха сообщили в школе.

При этом, для учеников с 9 по 11 классы занятия не отменяются. Для них границей отмены является температура воздуха —50 °C.

По данным Якутского гидрометцентра, 4 декабря в селе Кюсюр температура воздуха достигла —49 °C. Температура ниже —45 °C зафиксирована в более десяти населенных пунктов Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, новая школа в селе Кюсюр Булунского района — одном из самых отдалённых населённых пунктов Республики Саха (Якутия) — была торжественно открыта 3 декабря. Современное каменное двухэтажное здание, рассчитанное на 220 учеников, было построено после того, как в 2013 году пожар полностью уничтожил старое здание школы, построенное ещё в 1963 году.

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