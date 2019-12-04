Пхеньян, , 04:12 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии введения в эксплуатацию Чжунпхёнской овощеводческой тепличной фермы и лесопитомника, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что в Чхунпхёне более чем за год были построены 320 теплиц, лесопитомник и несколько сотен жилых домов. В мероприятии помимо высшего руководства Северной Кореи принимали участие работники фермы и лесопитомника, а также жители провинции Северный Хамгён. Ким Чен Ын выступил с торжественной речью, в которой заявил о необходимости открывать тепличные фермы в каждой провинции.

«Уважаемый высший руководитель отметил, что в производстве овощей важен и количественный показатель, а главным являются питательный показатель и вкус. И он сказал, что в будущем в ферме должны активно внедрить передовые науку и технику и осуществить максимальную рационализацию и оптимизацию», — отмечает ЦТАК.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии завершения строительства Самчжиёна. На торжестве жители Самчжёна отметили завершение строительства праздничным салютом и танцами.

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