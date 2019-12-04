Токио, , 05:20 — REGNUM Один из главарей группировки якудза «Кобе Ямагути-гуми» был арестован в Японии по подозрению в попытке убийства члена конкурирующего преступного сообщества. Об этом 4 декабря сообщает телеканал NHK.

По информации полиции, 60-летний Хиродзи Наката в августе ранил из револьвера боевика другой группировки. Стычка произошла в портовом городе Кобе, с 2015 года (после раскола «Ямагути-гуми») ставшим ареной кровавого противостояния частей некогда единого преступного объединения.

Напомним, в сентябре 2015 года от основной в Японии группировки якудза «Ямагути-гуми» откололась существенная часть ее членов, создавших новое объединение «Кобе Ямагути-гуми». Обе группировки воюют друг с другом за контроль над портовым городом Кобе и юго-западом острова Хонсю.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре после шестилетнего заключения был освобожден второй по значению босс крупнейшего в Японии гангстерского синдиката «Ямагути-гуми» 77-летний Киёси Такаяма.

В японской полиции опасаются, что возвращение Такаямы к активной деятельности может спровоцировать обострение конфликтов между преступными группировками, которые и так не затихают после того, как в 2015 году в «Ямагути-гуми» произошёл раскол.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии вышел на свободу один из главарей «Ямагути-гуми»