Париж, , 02:42 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с осуждением осквернения могил на еврейском кладбище в Нижнем Рейне на северо-востоке страны. Об этом французский лидер заявил на своей странице в Twitter.

«Нападающие на евреев и на их могилы — не достойны идей, которые разделяет Франция. Антисемитизм — это преступление, и мы будем с ним бороться», — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что евреи являются частью Франции и активно участвуют в ее жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более ста могил было осквернено неизвестными на еврейском кладбище Нижний Рейн во Франции. Вандалы написали антисемитские лозунги и ругательства на 107 могилах кладбища в коммуне Вестоффен.

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