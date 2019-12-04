Пхеньян, , 02:05 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел места боевой и революционной славы в районе горы Пэктусан, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер посетил памятные для КНДР места в сопровождении председателя Президиума Верховного Народного Собрания Чве Рён Хэ, начальника генштаба Пак Чен Чхона, а также командующих родами войск северокорейской армии и членами центрального комитета Трудовой партии Кореи.

«Уважаемый высший руководитель вместе с сопровождающим командным составом на боевых лошадях мчался на весь карьер по земле Пэкту, и трогательно вспоминал кровавую историю партизан, которые пролили горячую алую кровь в обширном поле Пэкту и запечатлели величественную первую страницу в истории корейской революции», — отмечает ЦТАК.

Ким Чен Ын отметил, что новое поколение жителей КНДР должно воспитываться в революционных традициях борцов за независимость Северной Кореи. При этом северокорейский лидер подчеркнул, что традиции необходимо не только отстаивать, но и развивать.

«Поэтому наша партия выдвинула лозунг «Работать, учиться и жить по примеру антияпонских партизан!», — добавляет ЦТАК.

После посещения мест боевой и революционной славы Ким Чен Ын снова поднялся на священную гору Пэктусан.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на священную вершину горы Пэктусан верхом на белой лошади. Стоя на вершине священной горы он вспомнил трудный боевой путь борцов за освобождение Северной Кореи.

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