Москва, , 01:53 — REGNUM Космонавты, работающие на МКС, будут иметь выходной только 1 января, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

В госкорпорации отметили, что новогодние каникулы у космонавтов составляют один день — 1 января. Далее работа пойдёт в обычном режиме.

У остальных граждан России новогодние каникулы продлятся с 1 по 9 января.

В данный момент на МКС работают наши космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, кроме того, космонавт Европейского космического агентства Лука Пармитано из Италии.