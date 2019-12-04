Красноярск, , 01:15 — REGNUM В Красноярском краевом клиническом онкодиспансере имени А.И. Крыжановского начали удалять опухоли кишечника по новой методике — без больших разрезов. Об этом 3 декабря сообщает региональный портал newslab.ru.

По свидетельству врача-онколога отделения онкоколопроктологической хирургии Владимира Беляева, сама операция не является новой. Но новый метод её проведения, освоенный врачами онкодиспансера после стажировки в Германии, позволяет сделать её «полностью лапароскопически», когда у пациента делается разрез всего пять сантиметров вместо сорока.

Вторая лапароскопическая операция, освоенная красноярскими онколагами, связана с реконструкцией толстой кишки.

Новые, не делавшиеся ранее в регионе операции позволяют значительно облегчить и сократить для пациентов восстановительный период.

Как сообщается, ещё четверо онкологов краевого онкодиспансера до конца 2019 года пройдут стажировку в профильных клиниках Германии.

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