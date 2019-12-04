Красноярск, , 00:53 — REGNUM На месте бывшего участка красноярской плодово-ягодной станции будет построен жилой комплекс. Постановление, утверждающее изменения в планировку района «Агроуниверситет», подписанное мэром Сергеем Ерёминым, размещено на сайте администрации города.

Новый жилой комплекс будет построен на площади 11,8 га на территории бывшего детского лагеря «Салют» в Октябрьском районе. Всего планируется возвести несколько многоквартирных домов переменной этажности, котельную, трансформаторную подстанцию. Детский сад, рассчитанный на 65 мест, будет размещён в одном из жилых домов.

В ходе проведенных в начале ноября общественных слушаний, в которых участвовали 246 жителей близлежащих домов, значительная их часть высказывала сомнения в обоснованности строительства на месте участка, частично заросшего лесом. Тем не менее мэрия заверила участников слушаний, что застройщик сохранит «рекреационный потенциал территории».

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